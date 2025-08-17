حرس الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني مستعد لتحطيم كل تهديد ومخطط شرير ضد أمن ومستقبل الوطن

أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانًا شدّد فيه على أن الشعب الإيراني يقف اليوم على قمة المجد بفضل خبرته المتراكمة وإيمانه الراسخ وقدرته المتنامية، مما يجعله مستعدًا بالكامل لمواجهة أي تهديد أو مؤامرة تتعرض لها أرضه أو تهدد أمنها ومستقبلها.

وذكر البيان أن الشعب الإيراني عازم أكثر من أي وقت مضى على إفشال كل مخطط شرير وجبهة معتدية، سواء كانت تهديدات متعجرفة أو مؤامرات صهيونية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وأمنها.

وشدد حرس الثورة الإسلامية على أن الشعب الإيراني الموحد والواعي سيظل دائمًا السد المنيع أمام كل من يحاول المساس بأمن وطنه وحقوقه، معبراً عن ثقته في قدرة الشعب على حماية أرضه وتحقيق مستقبل آمن ومستقر.

