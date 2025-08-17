الخارجیة الإیرانیة: نرصد تطورات القوقاز بعیون مفتوحة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في حديث مع الإذاعة الوطنية إن منطقة جنوب القوقاز ذات أهمية سياسية واقتصادية وجيوسياسية كبيرة لإيران والدول المجاورة، وخاصة روسيا.

وأكد بقائي أن إيران تتابع التطورات في المنطقة "بعيون مفتوحة" دون تبسيط أو تقليل من أهمية أي موضوع، محذرًا من بعض التفسيرات المغلوطة التي قد تهدف إلى إثارة التوترات أو التأثير سلبًا على علاقات إيران مع دول جنوب القوقاز.

وأشار إلى ضرورة تجنب استخدام عبارات قد تثير سوء تفاهم، معبّرًا عن حساسية إيران تجاه تدخلات خارجية في المنطقة، حيث شدد على أن الجمهورية الإسلامية ترفض بشدة وجود القوات الأجنبية أو التدخلات العابرة للحدود، معتبرًا أن ذلك يعقّد الأوضاع الجيوسياسية في جنوب القوقاز.

وكشف بقائي أن المسؤولين الأرمن أكدوا لإيران أن إعادة بناء خط السكة الحديدية في جنوب أرمينيا ستتم بمشاركة شركات أرمنية وشركة أمريكية مسجلة وفق القوانين الأرمنية، وأنه لن يتم نشر أي قوات أجنبية على الحدود.

كما لفت إلى المادة 12 من اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان التي تمنع وجود قوات عسكرية أجنبية على الحدود بين البلدين، معربًا عن يقين إيران بحساسية أرمينيا تجاه تبعات وجود قوات أجنبية في المنطقة.

وفي الختام، أكد المتحدث على علاقات إيران الجيدة مع دول جنوب القوقاز وأهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، موضحًا أن إيران مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول ودعم أي جهود تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

