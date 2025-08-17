أستاذ كندي في تصريح لـ"إيلنا": السلام الإقليمي يمر عبر بوابة الضمانات لإيران

أكد "دين رولاندز"، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كارلتون الكندية، في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، أن الوصول إلى اتفاق سلام حقيقي ومستدام في المنطقة يتطلب تقديم ضمانات واضحة وملزمة لإيران، منتقدًا ازدواجية المعايير الغربية إزاء العدوان الإسرائيلي على دول المنطقة، وفشل المجتمع الدولي في التصدي للكارثة الإنسانية في غزة.

صرّح رولاندز أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تمت في لحظة دقيقة كانت تشهد استعدادات لاستئناف الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، معتبرًا أن الولايات المتحدة اعتمدت سياسة "المراقبة والصبر" على أمل أن تعزز تلك الهجمات موقفها التفاوضي مع إيران، رغم معرفتها المسبقة بها.

وأضاف أن إسرائيل لا تعير اهتمامًا كبيرًا للرأي العام الدولي، وتستمد دعمها الكامل من الولايات المتحدة التي باتت شريكًا أساسيًا لها في سياساتها التوسعية، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية المتعلقة بحق الدفاع عن النفس لا تزال غامضة، وتُستخدم بشكل انتقائي لخدمة أجندات معينة.

واعتبر رولاندز أن استمرار الحصار والقصف في غزة يُظهر فشل المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، في حماية المدنيين ومنع الإبادة الجماعية. كما انتقد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي امتنعت عن إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، رغم تعاون طهران معها وعضويتها في معاهدة عدم الانتشار النووي.

وتابع قائلاً إن التوصل إلى اتفاق نووي جديد يتطلب التزامات متبادلة، واضحة وقابلة للتحقق، مع آليات للعودة إلى ما قبل الاتفاق في حال حدوث خروقات. وأكد أن إيران لن تكون مستعدة للقبول بأي اتفاق لا يعترف بمخاوفها الأمنية المشروعة، وأن أي محاولة لإجبارها على قطع علاقاتها مع حلفائها الإقليميين ستجعل فرص الاتفاق أكثر تعقيدًا.

كما أشار إلى أن تهديد أوروبا بتفعيل آلية "سناب باك" (عودة العقوبات) لا يستند إلى اعتبارات قانونية بقدر ما يُستخدم كورقة ضغط سياسي ضد طهران، محذرًا من أن مثل هذه السياسات قد تدفع إيران نحو خيار امتلاك سلاح نووي لأغراض ردعية.

وفي ما يتعلق بكيان الإحتلال، قال رولاندز إن تل أبيب تمتلك ترسانة نووية علنية دون أن تكون عضوًا في معاهدة NPT، ما يخلّ بتوازن القوى ويُهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشددًا على أن تجاهل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم هو أصل التوتر المستمر في الشرق الأوسط.

وفي ختام حديثه، تطرق رولاندز إلى رغبة الرئيس الأميركي السابق، ترامب في الحصول على جائزة نوبل للسلام، قائلاً إن العديد من الحاصلين على هذه الجائزة كانت لديهم سوابق في دعم الحروب أو القمع، وإن لجنة نوبل لا تمثل الرأي العام العالمي، ما يترك مساحة واسعة للانتقاد والرفض.

