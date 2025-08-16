الرئيس بزشكيان يتوجه إلى أرمينيا الاثنين

وكتب المستشار السياسي لرئيس الجمهورية "مهدي سنائي"، في منشور له اليوم السبت، على منصة "إيكس" للتواصل الإجتماعي، أن هاتين الزيارتين تهدفان الى تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجال التجاري، والتوقيع على عدد من الوثائق والاتفاقيات المشتركة.

وأضاف أن موعد هاتين الزيارتين كان مقررا في أواسط شهر تموز/يوليو، إلا أنه تم تأجيلهما.

كما أشار سنائي إلى أن الرئيس بزشكيان تلقى دعوة رسمية من الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل.

