الرئيس بزشكيان يتوجه إلى أرمينيا الاثنين
معرف الأخبار : 1674476
أعلن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الرئيس "مسعود بزشكيان"، سيقوم عصر الاثنين المقبل 18 آب/أغسطس بزيارة رسمية إلى أرمينيا، يعقبها زيارة إلى بيلاروس تستمر يومين.
وكتب المستشار السياسي لرئيس الجمهورية "مهدي سنائي"، في منشور له اليوم السبت، على منصة "إيكس" للتواصل الإجتماعي، أن هاتين الزيارتين تهدفان الى تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجال التجاري، والتوقيع على عدد من الوثائق والاتفاقيات المشتركة.
وأضاف أن موعد هاتين الزيارتين كان مقررا في أواسط شهر تموز/يوليو، إلا أنه تم تأجيلهما.
كما أشار سنائي إلى أن الرئيس بزشكيان تلقى دعوة رسمية من الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل.