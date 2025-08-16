القوات المسلحة الإيرانية تحذر أمريكا والكيان الصهيوني من مغبة أي مغامرة جديدة ضد البلاد

وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى الخالدة تجسد التضحيات البطولية لأبناء الشعب الإيراني المخلص، الذين حولوا سلاسل الأسر إلى شعلة من العزم والإرادة الصلبة، وقدموا درسا لا ينسى لأعداء الأمة.

كما جاء في البيان أن تاريخ الثورة الإسلامية، بما حمله من تحديات وتقلبات، سجل صفحات مشرقة من الإيمان الراسخ والغيرة الوطنية؛ مؤكدا أن الشعب الإيراني بقيادة حكيمة وشجاعة، قادر على مواجهة أي تهديد بالقوة والعزيمة، دون الرضوخ للضغوط والتهديدات.

وذكر البيان أن الاستكبار العالمي، رغم إخفاقاته المتكررة خلال 46 عاما، عاد مرة أخرى بالتعاون مع الكيان الصهيوني الغاشم – الذي يعد أداة وذراعا له في المنطقة – لشن عدوان جديد على إيران، إلا أن نتائج هذه المؤامرة لم تثمر سوى الهزيمة والفضيحة للمعتدين.

وختمت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بيانها بالتأكيد على أن القوات المسلحة تجدد تحذيرها الحازم لأمريكا والكيان الصهيوني من أي مؤامرات ضد إيران؛ مشددة على أن أي خطأ في الحسابات أو تصرف عدائي سيواجه برد فعل أشد قوة وضراوة مما جرى خلال الحرب الـ 12 يوما، مع استعداد كامل لاتخاذ إجراءات قاطعة وحاسمة ضد أي تهديد مستقبلي.

