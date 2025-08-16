الرئيس بزشكيان يعزي باكستان في كارثة الفيضانات

وأعرب "مسعود بزشکیان" في رسالة عن خالص تعازي إيران، حكومة وشعبا، لرئيس وزراء وحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت أجزاء من هذا البلد الصديق والشقيق.

وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي تعاون ومساعدة إنسانية وإغاثية لتخفيف معاناة المصابين، وتمنى الصحة والعافية والشفاء العاجل للمصابين والمتضررين من هذا الحادث.

یذکر أن الأمطار الغزيرة في شمال باكستان تسببت بمقتل ما لا يقل عن 320 شخصاً خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات اليوم السبت كما أصيب العشرات وأصبح المئات بلا مأوى.

