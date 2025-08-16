إیران تندد بانحیاز نائبة رئیس "العدل الدولیة" للإحتلال: القضاء فقد حیاده!

وفي منشور له عبر منصة "اكس"، كتب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ،كاظم غريب آبادي: انتهاك صادم للأخلاقيات القضائية،؛ ان نائب رئيس محكمة العدل الدولية تعلن صراحة دعمها للكيان الاسرائيلي، ذلك الكيان الذي توجد بحقه عدة ملفات معروضة أمام المحكمة.

واضاف غريب آبادي: "ان هذا الانحياز العلني والصارخ يقوّض مصداقية محكمة العدل الدولية وينتهك المبدأ الأساسي المتمثل في النزاهة والحياد القضائي."

الجدير بالذكر،ان نائب الرئيس الأوغندية لمحكمة العدل الدولية (ICJ)، جوليا سيبوتيندي صرحت بأن " الرب يعتمد عليّ للوقوف الى جانب إسرائيل"، معتبرة أن "علامات نهاية العالم قد ظهرت في الشرق الأوسط".

يُذكر أنه في مطلع العام الماضي، كانت سيبوتيندي القاضية الوحيدة من بين هيئة مؤلفة من 17 قاضيا التي صوتت ضد جميع التدابير الستة التي أصدرتها المحكمة بشأن قبول تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد "إسرائيل" في غزة.

وفي تموز/يوليو 2024، كررت الموقف ذاته، إذ كانت مجددا الوحيدة التي عارضت قرار هيئة من 15 قاضيا اعتبر أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية على مدى عقود هو "غير قانوني".

