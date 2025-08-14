عراقجي يتفقد طاولة الخدمة المشتركة للقنصلية العامة الايرانية بالنجف الاشرف
تفقد وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الخميس طاولة الخدمة المشتركة للقنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في النجف الاشرف.
وحضر الوزير عراقجي يرافقه السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم ال صادق والقنصل العام الايراني في النجف الاشرف سعيد سيدين، إلى مركز الطاولة المشتركة لخدمة القنصلية العامة الايرانية في النجف الاشرف بالعراق.
وتم خلال الزيارة التفقدية، تقديم شرح عن الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين والزوار الايرانيين.
وكان وزير الخارجية قد وصل يوم امس الاربعاء الى النجف الاشرف عشية الاربعين الحسيني.