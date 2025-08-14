الشيخ قاسم استقبل لاريجاني وشكر إيران على دعمها للبنان ومقاومته
استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمينَ المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.
وجدّد الشيخ قاسم خلال اللقاء، الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكّدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.