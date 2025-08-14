بقائي: تشابه مؤلم بين الإبادة في فلسطين والقصف النووي على هيروشيما وناغاساكي

وكتب بقائي في منشور على تطبيق "اكس": تزامنا مع الذكرى الـ 80 للقصف الذري لهيروشيما وناغاساكي، عبر مقررو الامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقهم البالغ ازاء الابادة الجماعية التي يجترحها الكيان الصهيوني في فلسطين واعتبروها تنطوي على اوجه شبه مؤلمة مع الهجوم الذري على اليابان.

وقد حذر المقررون الامميون: "ان قيام اسرائيل بهجمات الابادة الجماعية يثير القلق بصفة خاصة ، لان هذا [الكيان] هو الوحيد الذي يملك السلاح النووي في الشرق الاوسط، ويهدد الاستقرار الاقليمي بهجماته على معظم الجيران، بما يشمل الهجمات [الأخيرة] على المنشآت النووية في ايران."