عراقجي: ايران تولي اهمية خاصة لحفظ الاستقرار الجيوسياسي للمنطقة ومصالحها القومية

وكتب الوزير عراقجي في حسابه على "انستغرام": استقبلت يوم الاربعاء مساعد وزير خارجية جمهورية ارمينيا والممثل الخاص لوزير خارجية الاتحاد الروسي لشؤون القوقاز.

واضاف انه تم خلال اللقاءات استعراض القضايا الدولية مع التركيز على التطورات السياسية لمنطقة القوقاز.

وتابع: اكدت مرة أخرى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدعم ارساء السلام والاستقرار في العلاقات بين الدول الجارة، تولي اهمية خاصة لحفظ الاستقرار الجيوسياسي للمنطقة ومصالحها القومية وانها ستبدي حساسية خاصة ازاء أي خطة او مشروع يقيد حركة المواصلات أو توفير مصالح بلادنا.