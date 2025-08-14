مستشارية الأمن القومي العراقي توضح حقيقة التفاهم الأمني مع إيران

وجاء في بيان رسمي صادر عن المستشارية، أن العلاقات الأمنية بين العراق وإيران تستند إلى محضر أمني مشترك تم توقيعه في 19 مارس/آذار 2023، يهدف إلى تنظيم أمن الحدود ومعالجة ملف المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان العراق.

وشرح البيان عدة نقاط أساسية، جاء أبرزها:

أن المحضر الأمني السابق هو الأساس في التعاون الأمني بين الجانبين، ويختص بأمن الحدود والتعامل مع أنشطة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. تم إعداد مذكرة تفاهم لتثبيت نفس البنود الأمنية بشكل رسمي، وعُرضت على مجلس الوزراء العراقي وتمت المصادقة عليها. كان من المقرر توقيع المذكرة خلال زيارة الدكتور أحمديان، قبل تعيين السيد علي لاريجاني. بعد تولي لاريجاني منصبه، تم توقيع المذكرة بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي، ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية. المذكرة تم إعدادها قبل أي تطورات إقليمية أخيرة، ولا تتعلق بأي سياق سياسي خارج إطار التفاهم الأمني السابق.

وختمت المستشارية بيانها بالتأكيد على أن ما جرى هو مذكرة تفاهم، وليس اتفاقية أمنية، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

