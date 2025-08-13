تطورات القوقاز... محور مشاورات عراقجي مع الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في طهران الاربعاء، ايغور خاييف الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون القوقاز، الذي يزور طهران لمناقشة آخر التطورات في منطقة القوقاز والتشاور بشأنها.

وأشار عراقجي إلى تناغم مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مؤكدا على ضرورة مواصلة وتعزيز المشاورات والتعاون بين البلدين لحماية المصالح المشتركة.

وفي إشارة إلى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لإحلال السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، ذكّر عراقجي بضرورة الحل السلمي للقضايا في المنطقة ومن قبل دولها، والاستفادة من قدرات الآليات الإقليمية، مثل آلية 3+3، لحل القضايا الإقليمية، وتوسيع التعاون والتقارب الإقليميين، وضمان الأمن والاستقرار والمصالح الجماعية لدول منطقة القوقاز، ومراعاة الاعتبارات المتعلقة باستقرار وأمن المنطقة والدول المحيطة بها في أي اتفاق يُبرم في المنطقة.

بدوره نقل إيغور خاييف، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي، تحيات الوزير سيرغي لافروف، وقدّم شرحا عن الجهود الدبلوماسية الروسية لإحلال السلام والاستقرار في منطقة القوقاز، مؤكدًا على أهمية التشاور والتفاعل والتنسيق الوثيق والمستمر بين إيران وروسيا.

