النائب الأول للرئیس الإيراني سيزور قرغيزستان

وسيلقي عارف كلمة خلال الجلسة العامة للقمة، كما سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتوسيع التعاون الإقليمي.

يذكر أن إيران حصلت العام الماضي، بموافقة قادة الدول الأعضاء الخمس، على صفة عضو مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

