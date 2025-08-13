عراقجي يعين زهرا إرشادي مديرة لملف أمريكا في الخارجية الإيرانية
عين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الدبلوماسية زهرا إرشادي، ذات الخبرة الواسعة في الملفات الدولية، مديرةً لدائرة أمريكا، بعد مسيرة مميزة في الأمم المتحدة ومناصب دبلوماسية بارزة.
وتُعد أرشادي من الكفاءات الدبلوماسية المتميزة في البلاد، حيث شغلت سابقًا منصب سفيرة ونائبة الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
كما مثلت إيران في العديد من المحافل الدولية، ولها خبرة واسعة في الملفات السياسية متعددة الأطراف.