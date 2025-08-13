عراقجي يعين زهرا إرشادي مديرة لملف أمريكا في الخارجية الإيرانية

وتُعد أرشادي من الكفاءات الدبلوماسية المتميزة في البلاد، حيث شغلت سابقًا منصب سفيرة ونائبة الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

كما مثلت إيران في العديد من المحافل الدولية، ولها خبرة واسعة في الملفات السياسية متعددة الأطراف.

