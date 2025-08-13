مصر تتوسط بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، تحدث الوزير"بدر عبد العاطي"، هاتفيا مع نظيره الإيراني والأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار جهود مصر الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة واستئناف التعاون بين إيران والوكالة والعودة إلى المفاوضات النووية الإيرانية لدعم العملية السياسية والدبلوماسية.

