مصر تتوسط بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
معرف الأخبار : 1673462
أجرى وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي" اتصالاً هاتفياً مع نظیره الإيراني "عباس عراقجي" والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" بشأن استئناف التعاون بين إيران والوكالة.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، تحدث الوزير"بدر عبد العاطي"، هاتفيا مع نظيره الإيراني والأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار جهود مصر الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة واستئناف التعاون بين إيران والوكالة والعودة إلى المفاوضات النووية الإيرانية لدعم العملية السياسية والدبلوماسية.