لاریجاني من بیروت: إیران لا تنظر إلى أصدقائها کأداة والمقاومة تتمتع بتفكیر استراتیجي قوي

وأكد "لاريجاني" اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" أن قوة إيران نابعة من تماسك شعبها ومن ثورة شعبية عميقة؛ مضيفا : لا ننظر إلى أصدقائنا كأداة ونؤمن بأن المقاومة تتمتع بشعور عميق وتفكير استراتيجي قوي.

وتابع بالقول: لبنان يعتبر بلدًا صديقًا لنا واليوم في هذه المرحلة الحالية لدينا أحسن العلاقات مع لبنان؛ مكملا : رجال لبنان هم الأبطال في ساحة المقاومة وفي مقدمتهم هو الشهيد السيد حسن نصر الله.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني : إن سياسة إيران هي أن تكون الدول في المنطقة مستقلة وهذا النهج يأتي على عكس ما تميل إليه بعض الدول؛ مؤكدا على التعاون الودي بين الدول.

و قال ،لسنا نؤكّد على بعض الأوامر التي من خلالها يتم تأمين جدول زمني ما.

وتابع : من خلال الحوار الودي والشامل في لبنان يمكن لهذا البلد الخروج بقرارات صائبة ونحن مؤمنون بأن المقاومة تتمتع بشعور عميق وتفكير استراتيجي قوي.

وأردف "لاريجاني" بالقول : أقول بأن الدول الخارجية ينبغي لها أن لا توجه أوامرها من الخارج إلى لبنان والشعب اللبناني هو شعب أبي وشجاع وهو يتمكن من اتخاذ القرار بنفسه؛ مؤكدا أن أي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع اللبنانيين نحترمها تبابًا.

واستطرد قائلا : مهم لإيران أن تكون دول المنطقة سيدة نفسها ولا تحتاج لتلقي أوامر من الخارج؛ قائلا : عليكم أن تميزوا بين الصديق والعدو والمقاومة هي رأس مال عظيم وكبير ووطني للعالم الإسلامي.

وأضاف : عدوكم هي "إسرائيل" وصديقكم هو الذي واجهها؛ منوها بأنه في حال طلبت الحكومة اللبنانية من إيران المساعدة في مواجهة أي عدوان "إسرائيل" فنحن جاهزون للمساعدة.

وجدد التأكيد بأن إيران لا تنوي على الإطلاق التدخل بشؤون أي دولة ومن ضمنها لبنان ومن يتدخل بشؤون لبنان هو الذي يرسل لكم ورقة ويحدد لكم جدول زمني من مسافة آلاف الكيلومترات.

وتابع : كنا وما زلنا ننصحكم بالحفاظ على المقاومة وأن تقدروها عاليًا؛ مستذكرا : "إسرائيل" احتلت لبنان في يوم واحد ووقتها لم يكن حزب الله موجودًا أما اليوم فحزب الله يقف أمامها وفي مواجهتها.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران : في ما يخص إعادة الإعمار يجب على الدولة اللبنانية أن تمهد الطريق ونحن جاهزون للمساعدة.

و أوضح أن حزب الله والحكومة اللبنانية يفهمون الأوضاع الحالية جيدًا وواثق تمامًا إلى أن الأمور لا تتوجه نحو التصعيد.

وأكد "لاريجاني" أن محور المقاومة لم يوجد بناءً لرغبات خارجية بل تاريخ المقاومة يثبت أنّها كانت ردة فعل على الاعتداءات والاحتلال في لبنان والعراق من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" ونفس الأمر ينطبق على اليمن؛ مشددا على أن المقاومة تيار مبدئي وأصيل والمقاومة تحكم القلوب قبل أي شيء آخر.

