سفارة إيران في بغداد: التدخل الأمريكي في العلاقات الإيرانية العراقية محاولة وراء إثارة الفرقة بين الشعوب الجارة

وأكدت السفارة في بيان على الإرادة المشتركة لإيران والعراق في تعزيز العلاقات بين الشعبين الجارين والمسلمين على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، معتبرة ذلك ضمانا للسلام والاستقرار والأمن على الحدود المشتركة وفي المنطقة.

واضافت إن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية المعارضة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين إيران والعراق بهدف تعزيز أمن البلدين ومكافحة الإرهاب تعد تدخلا غير مقبول في العلاقات بين دولتين مستقلتين جارتين، وهي دليل واضح على النهج المزعزع للاستقرار الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه دول المنطقة، وعلامة على الجهود المستمرة لصانعي القرار في هذا البلد لإثارة الفرقة بين الشعوب الجارة والمسلمة.

وأكدت إن مثل هذه المواقف التدخلية تعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على “التعاون بين الدول”.

endNewsMessage1