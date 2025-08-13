إيران تدعو إلى اجتماع ثلاثي مع روسيا وتركيا لمناقشة "ممر ترامب"

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إن السيطرة الأميركية على مساحات محدودة في منطقة ممر زنغزور تشكل مصدر قلق يستدعي وقفة جادة. وأكد أن على الدول المجاورة، خاصة إيران وروسيا وتركيا، التنسيق والعمل المشترك لمواجهة هذه التطورات.

وأشار مالكي إلى أهمية دعم السلام بين أرمينيا وأذربيجان، مشيراً إلى أن طهران كانت من المؤيدين لهذا المسار نظراً لعلاقاتها الجيدة مع الطرفين. لكنه اعتبر الوجود الأميركي في المنطقة "تدخلاً غير مبرر" قد يؤدي إلى توترات إضافية، مطالباً بردود فعل متزنة من قبل الدول المعنية.

ودعا إلى عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لرصد التطورات في ممر زنغزور، وتقييم ما إذا كان هذا الوجود سيعود بالفائدة أو يسبب أضراراً على دول المنطقة. كما حذر من أن استمرار الوجود الأميركي قد يفتح الباب أمام فتنة جديدة تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وحول احتمال استخدام الناتو لممر زنغزور، قال إن أبعاد هذا التطور لم تتضح بعد، لكن ما يبدو حالياً هو أن بضعة كيلومترات باتت بيد الأميركيين.

واختتم بالتحذير من أن الوجود الأميركي في المنطقة قد يفتح الباب أمام "فتنة جديدة"، داعياً إيران وروسيا وتركيا إلى التركيز على هذه القضية ودراستها بجدية.

