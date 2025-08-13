لاريجاني في بيروت: نسعى دوما إلى تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية

وقال "علي لاريجاني" لدى وصوله إلى بيروت اليوم الأربعاء، إننا نسعى دوما إلى تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، مؤكد أن معاناة الشعب اللبناني هي معاناتنا وسنقف إلى جانب الشعب اللبناني في كل الظروف.

وشكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ترتيب هذه الزیارة وقال إننا سنسعى لمصالح لبنان.

وأضاف:سأعقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشخصيات سياسية أخرى في لبنان.

یذکر أن علي لاريجاني زار العراق يوم الاثنين وجری خلالها التوقيع على اتفاقية امنية للتعاون بين البلدين، كما أجرى محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

