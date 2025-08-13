عراقجي: يجب تصنيف العقوبات الأميركية غير الإنسانية كجريمة ضد الإنسانية

أوضح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس"، أن العقوبات الأميركية وغير الأميركية تعد غير إنسانية ويجب تصنيفها كـ"جريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن الأنظمة الغربية لطالما قدّمتها بوصفها بديلاً من الحروب الدموية.

وأضاف عراقجي: ولكن ما هي الحقيقة؟ دراسة جديدة نُشرت في دورية The Lancet تُظهر أن العقوبات الأحادية، خصوصاً تلك المفروضة من الولايات المتحدة، يمكن أن تكون قاتلة بقدر الحروب الدموية."

وأشار إلى أن منذ سبعينيات القرن الماضي، قُتل أكثر من 500 ألف شخص سنوياً بسبب العقوبات؛ وغالبيتهم من الأطفال وكبار السن.

وأكد عراقجي أن الوقت قد حان لتصنيف هذه العقوبات غير الإنسانية كجريمة ضد الإنسانية.

ودعا الدول المستهدَفة بهذه العقوبات إلى العمل بشكل منسّق ومتّحد، للردّ على هذا الظلم المنظم.

