إيران مستعدة لتطوير التعاون العسكري والدفاعي مع جنوب أفريقيا

والتقى رئیس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "عبد الرحيم موسوي"، قائد قوات الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا الفريق روداني مافانيا.

وأشار اللواء موسوي إلى التطورات الإقليمية والعالمية واعتبر زیارة وفد عسكري رفيع المستوى من جنوب أفريقيا إلى طهران مهمة، وأكد القواسم السياسية المشتركة بين البلدين وضرورة الاستفادة من هذه القدرات لتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

کما أشار إلى جرائم الکیان الصهيوني في المنطقة، وخاصة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في غزة،وأشاد بمبادرة ومتابعة ملف الإبادة الجماعية التي یرتكبها الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية واعتبره متماشي مع سياسات ونهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على السعي لتحقيق العدالة.

وقال إن الولايات المتحدة والکیان الصهيوني لديهما تاريخ في انتهاك التزاماتهما ولذلك، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لرد أكثر حسما في حال تكرار عدوانهما.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك جيش الجمهورية الإسلامية ووزارة الدفاع، تتمتع بقدرات عالية في مختلف المجالات العسكرية والتقنية والصناعية، والتي يمكنها استخدامها في التفاعل مع القوات المسلحة ووزارة الدفاع في جنوب إفريقيا لضمان المصالح الوطنية والأمن الإقليمي والدولي.

وناقش الجانبان في هذا اللقاء، التعاون العسكري بين البلدين، وأكدا الشراكة الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجنوب إفريقيا.

من جانبه أشار قائد قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا خلال اللقاء إلی السجل التاريخي لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنضال الشعب الجنوب أفريقي من أجل الحرية ضد نظام الفصل العنصري قائلاً إن هذا الدعم خلق رابطًا تاريخيًا بين البلدين.

واعتبر الجنرال مافانيا استضافة الأسطول البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي لديه مهمة السفر حول العالم شرفا لذلك البلد، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتطوير التعاون العسكري.

