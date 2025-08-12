عراقجي لنظيره الأرمني: احترام السيادة الوطنية للدول الأخرى ضرورة في كل قرار يُتخذ

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات، بما في ذلك اتفاقية السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، والاتفاقيات الخاصة بفتح طرق النقل الإقليمية وتطوير شبكات الاتصال، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وشدد الوزير الأرمني على أن أرمينيا تعتبر إيران دولة صديقة وجارة، وتولي علاقات الصداقة وحسن الجوار والمصلحة المتبادلة مع طهران أهمية كبيرة.

من جانبه، رحب الوزير الإيراني بإحلال السلام بين أرمينيا وأذربيجان، معرباً عن قلق إيران بشأن فتح طرق الاتصال، ومشدداً على ضرورة ألا تؤثر هذه الخطوات على الوضع الجيوسياسي في المنطقة أو تقطع الوصول الإيراني إلى طرق اتصال أخرى.

وأكد عراقجي في ختام حديثه أن احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي للدول الأخرى يجب أن يكون المبدأ الأساسي في كل قرار وإجراء يُتخذ.

