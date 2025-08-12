نائب مدیر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة یغادر طهران

وصرّح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية ، بشأن زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران: غادر ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران بعد محادثات مع الوفد الإيراني المكون من المدير العام لشؤون السلم والأمن الدوليين بوزارة الخارجية ومستشار منظمة الطاقة الذرية حول كيفية التعامل بين الوكالة وإيران في الظروف الجديدة.

وقال: انه تقرر مواصلة المشاورات مع الأخذ في الاعتبار المناقشات التي جرت في الاجتماع.

وأضاف غريب آبادي: أعرب الوفد الإيراني عن انتقاده واحتجاجه الشديد على فشل الوكالة في الوفاء بمسؤولياتها خلال الهجوم العدواني من قبل الكيان الصهيوني واميركا، وأبلغ وفد الوكالة بمطالب ايران بتصحيح الإجراءات الخاطئة التي تحكم الوكالة فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية.

