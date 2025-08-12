أمين المجلس الأعلى للأمن بإيران: توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع العراق هدفها عدم ترك المجال للإخلال بأمن البلدين/ حزب الله لديه نضج سياسي والمقاومة ليست بحاجة إلى الوصاية

وفي مؤتمر صحفي ببغداد، قال لاريجاني: أعتقد أن حزب الله وحركات المقاومة لديهم النضج السياسي الكافي، ويدركون جيداً ما هي المصالح التي يجب مراعاتها لبلدانهم، وليسوا بحاجة إلى وصاية، وإيران ليست دولة تهزها هذه الرياح كما يظن البعض.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية مع العراق، قال لاريجاني إن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو منع أي جهة أو دولة من زعزعة أمن أحد البلدين، إيران والعراق، لذا فإن الفكرة الرئيسية وراء هذه الاتفاقية هي إرساء الاستقرار في العلاقات بين البلدين.

وأضاف لاريجاني: "نعتقد أن هذه الاتفاقية نموذج للتعاون الأمني يمكن تعميمه على دول أخرى، أي أن هدفنا هو أن تكون جميع دول المنطقة آمنة وقوية".

وقال ان "الشعب العراقي شعب شجاع وليس بحاجة إلى فرض إملاءات عليه"، مضيفًا، أنه "أجرى لقاءات متعددة في بغداد اليوم، وتم التطرق خلالها إلى موضوعات إقليمية".

وأضاف لاريجاني، أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع العراق، هدفها عدم ترك مجال للآخرين للإخلال بأمن البلدين"، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن "ايران تفكر بأمن المنطقة كافة"

وأعرب لاريجاني عن "شكره للعراق لتقديمه الخدمة لزائري الأربعين".

وتم توقيع الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق من قِبل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وقاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، بحضور رئيس الوزراء العراقي.

