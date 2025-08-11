لاريجاني يلتقي كبار المسؤولين العراقيين في بغداد

وبحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع)، فقد أكد رئيس الوزراء العراقي، خلال اللقاء مع لاريجاني اليوم، سعي بلاده الحثيث إلى تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز الشراكات المثمرة في مختلف الصعد والمجالات، وبما يصب في مصلحة شعبي البلدين.

كما جدد السوداني، بحسب المصدر ذاته، الإشارة إلى "موقف العراق المبدئي والثابت إزاء رفض العدوان الصهيوني على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات على المستوى الإقليمي والدولي".

كما السوداني، في هذا اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

endNewsMessage1