ضبط ناقلة محملة بالوقود المهرب بالخليج الفارسي واعتقال 17 مشتبها أجنبيا

وأكد العميد أحمد علي كودرزي: "تلقّى حرس حدود محافظة هرمزكان المتمركزون في ميناء جاسك، بعلمهم وسيطرتهم على المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وباستخدامهم للمرافق والمعدات الإلكترونية والمراقبة الجوية، معلومات تفيد بأن عصابات تهريب وقود كبيرة تخطط لنقل كميات كبيرة من الوقود المهرب من الحدود البحرية للبلاد على بُعد 23 ميلًا من جبل مبارك على متن ناقلة نفط تحمل علم دولة ثالثة، مما وضع القضية على جدول الأعمال العملياتي".

وصرح العميد كودرزي قائلاً: خلال تبادل استخباراتي وعملياتي مع القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نجح حرس الحدود في إيقاف الناقلة المذكورة، وخلال التفتيش، تم اكتشاف مليونين و30 ألفًا و755 لترًا من وقود الديزل المهرب.

وأوضح قائد حرس الحدود الايراني: "في هذا الصدد، تم اعتقال 17 مشتبهًا ومستغلًا أجنبيًا، وبعد نقلهم إلى ميناء جاسك، تم تسليمهم إلى الجهات المختصة".

وأِشار العميد كودرزي إلى أن الخبراء قدّروا القيمة المالية لهذه الشحنة الثقيلة من الوقود المهرب بـ 759 مليار ريال، قائلاً: "إن حرس الحدود، بالتعاون مع القوات المسلحة الأخرى على الحدود البحرية والبرية للبلاد، وجهوا ضربات قاصمة لعصابات التهريب بنهج عسكري ودفاعي، وأحبطوا محاولات المستغلين والانتهازيين في هذا الصدد".