باشينيان يعرض نتائج مفاوضات واشنطن على نظيره الإيراني

أجرى رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية، مسعود بزركيان، حيث عرض عليه نتائج المباحثات التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 8 أغسطس 2018 مع الجانب الأذربيجاني.

وأكدت نازلي باغداساريان، السكرتيرة الصحفية لرئيس وزراء أرمينيا، أن باشينيان بيّن خلال الاتصال الفرص التي تتيحها اتفاقيات السلام المبرمة بين أرمينيا وأذربيجان، والتي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز.

وأشار باشينيان إلى أهمية استمرار قنوات الاتصال الإقليمية ضمن إطار احترام وحدة أراضي الدول وسيادتها الوطنية وولايتها القضائية، مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل بين الأطراف.

وأوضحت المتحدثة أن رئيس الوزراء شكر نظيره الإيراني على تقييمه الموضوعي والإيجابي لاتفاقيات واشنطن، مؤكداً على الأهمية البالغة للزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى أرمينيا لتعزيز التعاون الثنائي.

endNewsMessage1