متحدث الخارجية الإيرانية: زيارة لاريجاني إلى العراق ولبنان تأتي في إطار تعزيز استقرار الأمن في المنطقة ضمن المستجدات الاقليمية

وأشار بقائي في مؤتمره الصحفي الیوم الإثنین إلى استشهاد عدد من الصحفيين إثر العدوان الصهيوني على غزة وقال : في هذه الأيام، انضم عدد من الصحفيين والمصورين إلى شهداء طريق الحق ونحن ندين هذه الجريمة الوحشية بأشدّ العبارات.

وأکد أن الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام مرفوض تماما تحت أي ظرف و في حالة الحرب يعتبر هذا الاعتداء جريمة حرب بكل وضوح.

وأضاف: استشهد ما لا يقل عن 240 صحفيا ومصورا وناشطا إعلاميا في عملية الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة خلال العامين الماضيين.

نؤكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه والوقوف ضد الکیان الصهيوني

وردًا على سؤال حول موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مسألة سلاح المقاومة في لبنان، قال: موقفنا من التطورات الأخيرة، وبشأن سلامة أراضي لبنان ووحدته واستقلاله، موقف ثابت ومؤكد ولطالما أكدنا ضرورة الحفاظ على استقلال لبنان وسلامة أراضيه وحق هذا البلد في الدفاع عن نفسه ضد شرور الکیان الصهيوني.

وتابع قائلاً: ندرك أن العيش بجوار كيان محتل لا يعرف حدودًا وقیودا في ارتكاب العدوان والجرائم يخلق ظروفًا صعبة وقد أثبتت التجربة أننا وقفنا إلى جانب الشعب اللبناني للدفاع عن نفسه ضد انتهاكات وحدة أراضيه وسيادته الوطنية ولطالما كانت القضية الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدفاع عن الاستقلال الوطني وسلامة أراضي لبنان.

وقال إن تجربة العيش في هذه المنطقة تثبت لنا أنه لایمکن کبح جماح الکیان الصهيوني إلا بتزويد الدول بالقدرات اللازمة للدفاع عن نفسها و لذلك، نؤكد حق لبنان الثابت في الدفاع عن نفسه والصمود أمام الکیان الصهيوني.

وأضاف أن هذا الحق هو حق ثابت لكل دولة، بما فيها لبنان، في الدفاع عن نفسها ضد عدوان الکیان الصهيوني واعتداءاته.

وأتابع قائلا : إن ممارسة هذا الحق الثابت لا يمكن أن تتم دون توافر القدرات العسكرية والأسلحة ونؤمن بأن القرارات في هذه القضايا شأن داخلي لبناني، وعلى شعب هذا البلد، مع مختلف مكونات المجتمع اللبناني، تحديد مصالح وطنه من خلال الإجراءات القانونية والمعتمدة، والعمل على نفس الأساس.

وردًا على ما نُشر مؤخرًا حول نص تفاهم "ممر زنكزور" وإنه نُشر في إحدى وسائل الإعلام الفرنسية قبل تسعة عشر يومًا، وما إذا كانت وزارة الخارجية الإيرانية على علم بهذه المسألة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الإجراءات المتخذة؟ قال بقائي: لطالما كنا وسنکون على اتصال وثيق بدول الجوار في منطقة جنوب القوقاز .

وأضاف: تربطنا علاقات طيبة مع كل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، ونثمن علاقات الصداقة القائمة على حسن الجوار والمنفعة المتبادلة ولقد دأبنا على التواصل مع هذه الدول بشأن التطورات التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مصالح الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

وقال: لقد ناقشنا هذه القضايا مع أرمينيا لفترة طويلة. أما القضية الرئيسية المتمثلة في إبرام اتفاقية سلام، فهي ليست جديدة؛ فكما شجعنا الجانبين على تسريع توقيع اتفاقية السلام في محادثات سابقة.

وأضاف: نعتقد أن اتفاقية السلام هذه يمكن أن تشكل نقطة تحول في إرساء السلام والاستقرار في جنوب القوقاز.

واعلن: ستعقد اليوم وغدًا مشاورات رفيعة المستوى بين مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وجمهورية أرمينيا للاطلاع على الوضع عن كثب، ولمشاركة آرائنا ومخاوفنا معهم، إذا لزم الأمر.

الکیان الصهيوني كان يسعى منذ البداية وراء احتلال غزة

وقال تعليقًا على موافقة حكومة الكيان الصهيوني على خطة احتلال غزة : كان واضحا منذ البداية أن الكيان الصهيوني يسعى وراء احتلال غزة والضفة الغربية ومحو فلسطين كهوية وشعب ودولة وإن الذرائع التي تساق بين الحين والآخر لتجديد أو تبرير القتل هي ذرائع واهية لا يصدقها أحد.

وتابع قائلا: إذا نظرنا إلى ردود أفعال الدول، نجد أن معظمها أدان هذه الخطة بالإجماع وعارض تنفيذها، لأنها تعلم أن هذه الخطة تتماشى مع التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتعتبر خطوة أخرى في استكمال خطة الإبادة الجماعية الشاملة في غزة وفلسطين المحتلة.

وتابع: نعتقد أن هذه الخطة ليست سوى استمرار للعدوان والإبادة الجماعية في غزة ونأمل أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات جادة لمنع وقع هذا العمل الشرير وأن يتم اتخاذ إجراءات عملية في أسرع وقت ممكن لوقف هذه الجرائم وملاحقة المجرمين.

من أهداف زيارة لاريجاني إلى العراق استكمال التفاهم الأمني بين البلدين

وفيما يتعلق بزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ،علي لاريجاني إلى العراق وتفاصيل الاتفاقية الأمنية مع العراق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: تأتي هذه الزيارة استمرارًا للمشاورات وعملية التباحث التي تجريها جمهورية إيران الإسلامية مع دول الجوار وإن سياسة حسن الجوار وتعميق وتعزيز التعاون مع دول الجوار هي سياسة مبدئیة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تُتبع على مختلف المستويات، سواء من قِبل وزارة الخارجية أو من قبل الأجهزة الأخرى في النظام.

وقال إن أحد أهداف هذه الزیارة هو الانتهاء من التفاهم الأمني بين البلدين مضیفا: في وقت سابق، تم التوقيع على نص هذه الوثيقة الختامية ومحضر الاجتماع المتعلق بها ومن المقرر أن يوقع مسؤولو البلدين على هذا النص خلال هذه الزیارة.

وتابع قائلا: بطبيعة الحال، ستكون المشاورات بشأن التطورات الإقليمية بهدف دراسة القضايا التي قد تؤثر على أمن كل من البلدين على جدول الأعمال.

وتابع أن زيارة لبنان تأتي في إطار جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن في منطقة غرب آسيا وتُعد التطورات المتعلقة بمنطقة غرب آسيا ، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بلبنان وسوريا، بالغة الأهمية ومن المقرر أن يُجري السيد لاريجاني خلال هذه الزيارة محادثات مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين في هذا الصدد.

إيران انضمت رسميًا إلى اتفاقية باليرمو منذ 6 يوليو

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعليقًا على دعوة مجموعة العمل المالي (FATF) لرئيس مركز المعلومات المالية في بلادنا لإجراء مفاوضات،: في هذا الصدد، أود الإشارة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل من وزارة الاقتصاد والمالية، لأن "وحدة الاستخبارات والمعلومات المالية" المسؤولة عن هذا الموضوع تقع ضمن نطاق الوزارة وتتحمل المسؤولية الرئيسية كما تقوم وزارة الخارجية ببعض الأعمال.

وتابع بقائي: إن أهم تطور حديث، والذي لا يتعلق بالضرورة بمجموعة العمل المالي (FATF)، بل هو قرار سيادي اتخذوه صناع القراربناءً على مصالح البلاد، هو عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانیة في "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "، المعروفة باسم اتفاقية باليرمو وأُودعت وثيقة انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة بعد موافقة الجهات المختصة على هذه العضوية وقد اتُخذ هذا الإجراء في 6 يوليو وبذلك أصبحت إيران رسميًا عضوًا في هذه الاتفاقية. وأضاف: تُعد اتفاقية باليرمو، التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2003، من أهم المعاهدات الدولية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون الدولي في مكافحتها وكانت إيران من أوائل الدول الموقعة على هذه المعاهدة وإن العضوية في هذه الوثيقة کانت من بين القضايا التي أُثيرت خلال التفاعلات بين إيران ومجموعة العمل المالي.

نائب وزير الخارجية الأرميني يزور طهران غدًا

وفيما يتعلق بدور إيران في عملية السلام التي أعلنت عنها أرمينيا وأذربيجان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: تحظى منطقة القوقاز، وتحديدًا جنوب القوقاز، بقيمة كبيرة لجمهورية الإسلامية الإیرانیة من حيث العلاقات الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية وعلاقات الجوار لذلك، ومن الطبيعي أن نشارك في العمليات التي يمكن أن تشكل التطورات هناك أو تؤثر علیها.

وأكد: أننا على تواصل وثيق مع كل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، وأضاف أن زيارة نائب وزير الخارجية الأرميني، الذي سيصل إلى طهران غدًا، تأتي في هذا الإطار ومن المقرر أيضًا أن يُجري رئيس الوزراء الأرميني محادثات مع رئيس الجمهوریة اليوم لتقديم توضيحات حول هذه التطورات.

وأكد وزير الخارجية الأرميني أن أرمينيا ستمتنع عن أي عمل يتعارض مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة أو يُثير قلقها.

وقال بقائي: إن علاقتنا مع أرمينيا راسخة ووطيدة وحدودنا المشتركة معها قصيرة، مقارنةً بحدودنا الأخرى.

وأوضح: حدودنا المشتركة مع أرمينيا تمتد لحوالي 40 كيلومترًا فقط من أصل حوالي 6000 كيلومتر من حدودنا البرية المشتركة مع الدول المجاورة، لكن هذه الحدود من أكثر حدودنا أمانًا، وتُعتبر حدود صداقة ولهذا السبب، سنطرح مواقفنا ووجهات نظرنا عن كثب بشأن جميع هذه التطورات.

وقال بقائي: نرحب بإزالة العراقيل وتوسيع طرق الاتصال والمواصلات بين دول المنطقة كوسيلة لتحسين الوضع الاقتصادي والتنمية والرفاهية لشعوبها ولطالما أكدنا على أن أي إجراء في هذا الصدد يجب ألا يتعارض مع القانون الدولي، وألا ينتهك الحدود الدولية، وألا يمس السيادة الوطنية للدول، أو مصالحها المشتركة، أو هياكلها الجيوسياسية.

وتابع قائلا: إن هذا هو موقفنا الثابت، الذي تدركه الدولتان المتجاورتان جيدًا.

وقال: لا نعتبر تدخل القوى الخارجية بأي شكل من الأشكال مفيدًا لأمن واستقرار هذه المنطقة وقد أعربنا سريعًا عن معارضتنا ورفضنا لذلك، وسنوضح هذه المسألة بوضوح في اتصالاتنا المستقبلية مع السلطات الأرمينية.