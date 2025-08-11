صرّح مجيد تخت‌روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن إيران لا تمانع في قبول قيود مؤقتة على تطوير برنامجها النووي، شريطة أن يتم رفع جميع العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.

وقال تخت‌روانجي: "في حال رفع العقوبات، نحن مستعدون للقبول بقيود نووية محددة زمنياً، وذلك في إطار اتفاق يضمن مصالح إيران الوطنية."

وفيما يتعلق بسلوك الإدارة الأمريكية، أشار إلى أن "الولايات المتحدة خدعت إيران من خلال تظاهرها بالرغبة في الحوار، لكنها لم تكن جادة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "إيران لا تزال منفتحة على حوار صادق وشامل مع واشنطن، شريطة أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل وعدم الإملاء."

كما شدد على أن إيران لن تتنازل عن حقوقها، وستسعى خلال المفاوضات المقبلة إلى "المطالبة بتعويضات عن الأضرار الاقتصادية والسياسية التي لحقت بها جراء العقوبات والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي."

وفي ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في المنطقة، قال تخت‌روانجي إن إيران "تطالب بالحصول على توضيحات بشأن دوافع الهجوم الأخير، في إطار سعيها إلى خلق مناخ من الشفافية والحوار الصادق."

