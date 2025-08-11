عراقجي: نائب غروسي في طهران لتحديد إطار التعاون… ولا زيارة لأي موقع حتى الآن

وتابع أن اتصالاتنا مع الأوروبیین مستمرة في مجال القضایا الفنية والقانونية وهم أثاروا ملف آلیة الزناد مضیفا: لم یحسم موعد للمفاوضات مع أمریکا.

وفيما یخص التطورات الأخیرة في غزة قال اننا ندین إحتلال غزة وتهجیر سکانها.

وفیما یخص السلام بین أذربیجان وأرمینیا قال اننا نرحب بأي سلام بین البلدین وأعلنا سابقا استعدادنا لتأدیة دور في هذا الشأن مضیفا: اننا نرید حفاظ کل بلد علی سیادته وندافع عن السلامة الإقلیمیة لکل دول المنطقة والحدود الدولیة ولا نقبل أي تغییر.

وأکد أنه في البیان المشترك لأذربیجان وأرمینیا تم احترام السیادة والسلامة الإقلیمیة لدول المنطقة وتم رفض أي تغییر علی الحدود وهذا یتماشي مع مواقف إيران.

واختتم عراقجي قائلا: تم وضع ملف الممر جانبا، وتجري حاليا مناقشة إنشاء طريق عبور تحت سيادة أرمينيا وولايتها القضائية على أراضيها، والذي ستنفذه شركة أمريكية -أرمينية مسجلة في أرمينيا قائلا: لقد أعلنا أن أي وجود أجنبي في المنطقة، مهما كان شكله، قد تكون له عواقب سلبية على السلام الإقليمي. ونحن قد أبلغنا كلا البلدين بهذا الموقف. ونتابع التطورات عن كثب. وحتى الآن، تم احترام مواقفنا المبدئية، وبالطبع، فإن احتمال وجود الشركة الأمريكية يثير القلق، وسنواصل مشاوراتنا في هذا الصدد".