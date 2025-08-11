لاریجاني يصل بغداد ويلتقي مستشار الأمن القومي العراقي

ووصل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، إلى العراق اليوم الاثنين في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه.

والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فور وصوله الى بغداد مع قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي وأجرى مباحثات معه.

وصرّح علي لاريجاني، قبيل توجهه إلى العراق ومن ثم لبنان: "هذه الرحلة، التي تتألف من جزأين رئيسيين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية".

وأضاف: "الجزء الأول من هذه الرحلة مخصص للعراق. العراق بلد صديق وجار لنا، والعلاقات والتعاون الوثيق بين البلدين في مستوى ممتاز".

كما شكر الحكومة العراقية على تعاونها الفعال في مسيرة الأربعين، وأضاف أن اتفاقية أمنية مع العراق قيد الصياغة.

وأكد لاريجاني: "أمن الإيرانيين هو المحور الرئيسي في العلاقات مع الجيران، لكن هذا لا يعني تجاهل أمن الجيران".

كما ذكر أنه سيلتقي خلال هذه الرحلة مع مختلف المسؤولين والتيارات العراقية للاستماع إلى آرائهم ومناقشة التعاون الثنائي.

