الأمین العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني یبدأ جولة إقلیمیة تشمل العراق ولبنان

وقال علي لاريجاني قبل مغادرته إلى العراق ولبنان بشأن أهداف زيارته: هذه الزيارة تتكون من قسمين، القسم الأول في العراق؛ العراق بلد صديق وجار، ولدينا علاقات تجارية عالية المستوى مع هذا البلد.

وأضاف: التعاون بين الشعبين على مستوى جيد جدًا، ومثال ذلك مراسم الأربعين، ونشكر حكومة هذا البلد مسبقًا على تعاونها الجيد جدًا فيما يتعلق بالزوار.

اتفاقية أمنية مع العراق تم إعدادها وهي نقطة مهمة جدًا

وأكد لاريجاني: لقد أعددنا اتفاقية أمنية مع العراق، وهي نقطة مهمة جدًا. نظرة إيران وأسلوبها في العلاقات مع الجيران هو أن أمن الإيرانيين يشكل النقطة الأساسية بالنسبة لها، ولكن في الوقت نفسه، تهتم بأمن الجيران أيضًا، ولا تشبه بعض الدول التي تعتبر الأمن لنفسها فقط وتدمر شعوب المنطقة. هذا نوع من السلوك، وخلال هذه الزيارة سيتم توقيع هذه الاتفاقية.

وأضاف: سنلتقي بالعديد من الأصدقاء في العراق من تيارات مختلفة، وسنستمع إلى آرائهم، وسنطرح معهم المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي.

لبنان أحد الدول المهمة جدًا في المنطقة ومؤثر في غرب آسيا

وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن القسم الثاني من الزيارة يتعلق بلبنان، وقال: لبنان أحد الدول المهمة جدًا في المنطقة ومؤثر في غرب آسيا. لدينا علاقات مع حكومة وشعب لبنان منذ زمن بعيد، وكثير من العلماء الذين كانوا نشطين ومؤثرين في إيران جاءوا من لبنان، لذا هناك جذور حضارية مشتركة بين إيران ولبنان. لهذا السبب، تعاوننا مع حكومة وشعب لبنان له تاريخ طويل وواسع. في القضايا المختلفة التي تحدث في المنطقة، نتشاور معًا، لذا في هذه الظروف التي قد تكون خاصة نوعًا ما، سنتحاور مع المسؤولين والأشخاص المؤثرين في هذا البلد.

هناك رسائل سنطرحها في لبنان

وردًا على سؤال عما إذا كان يحمل رسائل خلال زيارته إلى لبنان، قال: هناك رسائل سنطرحها. مواقفنا في لبنان واضحة منذ البداية. نحن نرى أن الوحدة الوطنية في لبنان قضية مهمة يجب الحفاظ عليها، واستقلال لبنان دائمًا مهم بالنسبة لنا وسنساعد في ذلك. كما أن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من المواضيع المهمة.

وردًا على سؤال حول سفره إلى لبنان في ظل ظروف الحرب الخاصة، قال: لبنان له تاريخ طويل في هذه القضايا، ومؤخرًا كان لديه مواجهة قوية مع الكيان الصهيوني مثلما حدث معنا، لذا هذه المحادثات دائمًا يمكن أن تكون فعالة في خلق الاستقرار في المنطقة.

endNewsMessage1