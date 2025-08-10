عراقجي: لم يتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات

وأعلن عراقجي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن "نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبّارو سيصل إلى طهران غدًا"، واضاف : لن تكون هناك أي زيارة لأي موقع قبل التوصل إلى إطار عمل، ولن يبدأ التعاون وهذا الإطار سيستند إلى قانون مجلس الشورى الإسلامي.

وبخصوص إثارة الدول الأوروبية لقضية إعادة فرض العقوبات، صرح وزير الخارجية : لقد أثاروا قضية إعادة فرض العقوبات، وموقفنا لا يزال واضحًا؛ برأينا، ليس من المناسب لأوروبا القيام بذلك، ونرى أن الأوروبيين، بالنظر إلى مواقفهم، لا يُعتبرون طرفا في الاتفاق النووي.

وتابع : بالطبع، هناك مناقشات فنية وقانونية حول هذه القضية، وزملائي على اتصال بهم، ولم يُحدد موعد الجولة القادمة من المفاوضات بعد.

وفي إشارة إلى التطورات بغزة قال عراقجي : إن الخارجية الايرانية أصدرت أمس بيانًا بهذا الشأن؛ موقفنا واضح، ولا نقبل بأي احتلال لغزة أو تهجير أهلها، وندين ذلك.

واستطرد وزير الخارجية : إن الجرائم التي تُرتكب يوميًا داخل الاراضي المحتلة مُدانة، وقد أصدرت 22 دولة إسلامية أمس بيانًا مشتركًا، وكانت مواقف الدول الإسلامية والعربية ودول المنطقة بشأن هذه القضية إيجابية للغاية حتى الآن، كما أوضحت جمهورية إيران الإسلامية مواقفها بوضوح.

وردا على سؤال حول اتفاق أذربيجان وأرمينيا الاخير، قال : فيما يخصّ العلاقات مع أرمينيا وأذربيجان، ينبغي القول إننا أجرينا محادثات متكرّرة معهم، غدًا سيتصل بي وزير خارجية أرمينيا هاتفيًا، كما سيتصل رئيس وزراء أرمينيا السيد باشينيان، ومن المقرّر الثلاثاء أن يزور نائب وزير خارجية أرمينيا طهران؛ نحن في مشاورات مستمرة مع الطرفين، وموقفنا بشأن ممر "زنکزور" والقضايا المطروحة واضح تماما، حيث نرحب بأي سلامٍ بين أرمينيا وأذربيجان، وقد أعلنا سابقا استعدادنا للتعاون والمساعدة في مسار السلام بين البلدين.

وفي الشأن ذاته، لفت عراقجي ايضا، بأن "إيران حذرت من أي وجود أجنبي في المنطقة، وأکدت بأن مثل هذا الإجراء قد يهدد السلام والاستقرار"؛ مردفا ان "الاحتمال القائم لوجود شركة أمريكية في هذا المشروع يثير قلق إيران، وقد طُرح هذا الموضوع مع الطرفين، ويتم متابعة التطوّرات عن كثب".

