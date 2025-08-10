بزشكيان: ممر زنغزور لن يغلق طريق إيران نحو أوروبا

وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الاحد، قال الرئيس بزشكيان، بأنّ وزير الخارجية عباس عراقجي "قدّم تقريراً عن ممرّ زنغزور"، بحيث "تم الاتفاق على أن يقوم بإجراء مباحثات حول الموضوع".

وأوضح أنّ "الموضوع ليس كما جرى تضخيمه في وسائل الإعلام"، وقال أنّه "تمت مراعاة مطالب إيران بشأن هذا المسار وفق ما افاد به وزير الخارجية".

وصرح بان الاتفاق في اطاره العام حول وحدة الأراضي، وعدم إغلاق الطريق أمام إيران نحو أوروبا أو نحو الشمال، يتوافق مع رؤية ايران.

وقال: ان القضية المطروحة هي تواجد اميركا، والملاحظة الوحيدة المتبقية هي أنّ "شركةً أميركيةً وأخرى أرمينية هما اللتان ستقومان بإنشاء هذا الطريق".

يُذكر أنّ ممرّ زنغزور يربط جمهورية أذربيجان بإقليم نخجوان التابع لها والمتمتع بحكم ذاتي، عبر منطقة سيونيك الأرمينية من خلال مدينة مِغري، ويبلغ طوله 40 كم.

وحول العدوان الصهيوني الاميركي على ايران قال الرئيس بزشكيان: "ما فعلته إسرائيل وأمريكا (ضد بلدنا) لا يتوافق مع أي قانون دولي، وأثبت أنه لكي نعيش على هذا الكوكب، يجب أن نكون أقوياء ومتحدين حتى لا يتمكنوا من هزيمتنا. إذا كنا ضعفاء ولدينا خلافات، فلن يرحمنا أحد".

