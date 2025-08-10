مستشار الرئيس الإيراني: إيران حساسة بشأن دخول قوى في الآلية الجيوسياسية لقوقاز

جاء ذلك في منشور لمستشار الرئيس الايراني، على صفحته الشخصية بمنصة “اکس”؛ حيث علق الاتفاقية الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.

وکتب سنائي عبر تدوينته: تُرحّب إيران بالسلام بين جيرانها ولا تُعارض إزالة المعوقات على طرق النقل، لكنها تُبدي حساسية تجاه المخططات التي تُدخل قوى ومنظمات من خارج المنطقة في الآلية الأمنية والجيو- سياسية لمنطقة القوقاز التاريخية، وتُحذّر من الدفع بالظروف نحو تصعيد التوترات بهذه الطريقة.

