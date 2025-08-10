لدى استقباله 9 سفراء اجانب جدد في طهران؛ الرئيس بزشكيان: ايران ترغب في توسيع العلاقات والتعاون مع دول العالم كافة

الرئيس بزشكيان بهذا التصريح لدى استقباله، اليوم الاحد، 9 سفراء جدد لدول : اثيوبيا، استونيا، جیبوتي، لاوس، كمبوديا، بوروندي، لاتفيا، المیانمار، والنيبال؛ حيث سلهم هؤلاء السفراء اوراق اعتمادهم ايذانا ببدء مهاهم الدبلوماسية الجديدة في البلاد.

واضاف، ان ايران مستعدة وترغب في توسيع العلاقات مع هذه الدول في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية؛ وفق مبدأ الاحترام وبما يضمن المصالح المتبادلة.

وفي جانب من تصريحاته اليوم، تطرق رئيس الجمهورية الى استمرار وتفاقم المجازر وجرائم الابادة الجماعية بفعل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والاعزل في قطاع غزة؛ قائلا : ان المتوقع من دول العالم جميعا ولاسيما الدول الاسلامية، ان تعزز الجهود والتعاون فيما بينها لإنهاء هذه الجرائم وكسر الحصار وارسال مساعدات شاملة وواسعة الى اهالي غزة المظلومين.

ومضى الى القول : ان ارتكاب المجازر بحق المدنيين الابرياء وحرمانهم من الماء والغذاء والدواء بذريعة الدفاع عن النفس، يشكل فاجعة بحق الانسانية، مصرحا : ان الكارثة الاكثر ايلاما هي ان تلك الجرائم تجري على مرأى ومسمع ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية والحرية خدمة للبشرية.

الى ذلك، اكد سفراء الدول التسع الجدد، على تسخير جهودهم من اجل توسيع التعاون البناء ورفع مستوى العلاقات الودية بين دولهم والجمهورية الاسلامية الايرانية.

endNewsMessage1