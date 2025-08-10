الرئيس الإيراني يدعو دول العالم إلى تكثيف الجهود لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة

في تصريح أدلى به صباح الأحد خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد من إثيوبيا، إستونيا، جيبوتي، لاوس، كمبوديا، بوروندي، لاتفيا، ميانمار، ونيبال، أكد الرئيس بزشكيان حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز علاقاتها الودية والتعاون البناء مع جميع دول العالم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيقاف الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وأشار بزشكيان إلى أن طهران مستعدة لتطوير علاقاتها مع هذه الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، بناءً على مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا أن البشرية تعيش على كوكب واحد محدود الموارد ويجب التعاون لتحقيق السلام والاستقرار والرفاه للجميع.

وتطرق الرئيس الإيراني إلى الجرائم التي يرتكبها "الكيان الصهيوني" ضد سكان غزة، واصفًا إياها بالمذبحة التي تشمل حظر وصول الغذاء والماء والدواء للمدنيين تحت ذريعة الدفاع عن النفس، معبّرًا عن أسفه لأن هذه الانتهاكات تتم أمام أعين من يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

من جانبهم، أعرب السفراء الجدد عن تحيات قادتهم وتمنياتهم للرئيس بزشكيان والشعب الإيراني بالنجاح، مؤكدين التزامهم بتعزيز العلاقات الودية وتوسيع التعاون البناء بين بلدانهم وإيران.

