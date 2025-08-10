حرس الثورة الاسلامي يحذر علييف وباشينيان: ترامب المُقامر خدعكما

وقال العمید يد الله جواني، نائب قائد الحرس الثورة الاسلامية: لو فكر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني باشينيان قليلاً في عواقب قرارهما، جرّ الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الناتو إلى منطقة القوقاز، لما انخدعا بترامب المُقامر.

هذا وأكد علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية أن إيران بالتعاون مع روسيا أو بدونها ستمنع الممر الأمريكي في القوقاز و"سيكون مقبرة لمرتزقة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لوكالة "تسنيم" ردا على سؤال حول الخطوة الأخيرة التي قام بها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بشأن الممر المسمّى "زنغزور" وادعائه استئجار هذا الممر لمدة 99 عاما: "هل جنوب القوقاز منطقة بلا صاحب حتى يقوم ترامب باستئجارها؟ إن القوقاز من أكثر المناطق الجغرافية حساسية في العالم، وهذا الممر لن يتحول إلى ملكية ترامب، بل سيكون مقبرة لمرتزقته".

