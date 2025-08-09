إیران ترحب باتفاق أذربیجان وأرمینیا وتحذر من التدخلات الأجنبیة

وأصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا في أعقاب التطورات في منطقة القوقاز والاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا بوساطة الولايات المتحدة.

وفيما يلي نص البيان:

تتابع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة عن كثب التطورات الراهنة في منطقة جنوب القوقاز، وهي على اتصال مع البلدين الجارين، جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا، بشأن هذه التطورات.

ولا شك أن السلام والاستقرار في منطقة القوقاز يصب في مصلحة جميع دول المنطقة وترحب الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بانتهاء البلدين من صياغة نص اتفاقية السلام ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق ، وتعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تعرب عن قلقها إزاء التداعیات السلبية لأي تدخل أجنبي، بأي شكل من الأشكال وخاصةً بالقرب من الحدود المشتركة، مما يُزعزع الأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية والاقتصادية لضمان حقوقها ومصالحها الوطنية،وتعتقد أن إنشاء طرق الاتصال وفتح شبكات الاتصالات من شأنه أن يخدم الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية لشعوب المنطقة عندما يكون في إطار المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية ووحدة أراضي دول المنطقة ومن دون تدخل أجنبي.

وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة التعاون البناء القائم على المصالح المتبادلة مع كل من جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا من أجل حماية السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال التعاون الثنائي والإقليمي، مثل آلية 3+3.

