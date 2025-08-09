إیران تدین تهدیدات واشنطن لکراکاس: لا یمکن السکوت عن سلوک أمریکا العدوانی

ووفقًا لمدونة نُشرت على حساب وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على منصة X، الجمعة، فإن "السلوكيات والتصريحات التدخلية للمسؤولين الأمريكيين في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، بما فيها فنزويلا، قد شوهت المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأساءت إلى سمعتها بشكل غير مسبوق".

وأكدت الرسالة: "إن تصرف اميركا المُهين بتهديدها الرئيس الشرعي لدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضده، دليلٌ واضح على تزايد إدمان صانعي السياسة الأمريكية على الأحادية العدوانية والأساليب القسرية لتحقيق أهداف غير مشروعة في مجال السياسة الخارجية. لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تظل غير مبالية بهذا التوجه الخطير الذي يستهدف الأسس المعيارية والأخلاقية التي تحكم الأمم المتحدة".

وجاء في ختام المدونة: "تعرب إيران عن تضامنها مع شعب وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، وتدين التدخل الأمريكي غير القانوني في الشؤون الداخلية لهذا البلد".

