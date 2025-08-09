إيران: احتلال غزة إبادة جماعية ونداء دولي للوقف الفوري

ووصف بقائي خطة الكيان الصهيوني للاحتلال العسكري الكامل لمدينة غزة والتهجير القسري لسكانها بأنها خطة لاستكمال إبادة الشعب الفلسطيني، وأدانها بشدة.

وأكد: إن التهديد باحتلال غزة بالكامل من قبل المجرمين الذين يحكمون أرض فلسطين التاريخية، والملاحقين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والذين تحقق محكمة العدل الدولية في أفعالهم باعتبارها جريمة إبادة جماعية، هو دليل واضح آخر على نية الكيان الصهيوني المتمثلة في تطهير غزة عرقيًا وارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهو أمر يجب أن تأخذه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بنظر الاعتبار.

وأكد بقائي على المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الحكومات في دول العالم والأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية والجرائم الشنيعة التي تُرتكب في فلسطين المحتلة، ووصف استمرار تواطؤ اميركا وبعض الدول الغربية الأخرى مع جرائم الكيان الصهيوني بأنه أمر مخزٍ، وقال: إن إجبار الكيان الإسرائيلي على وقف الإبادة الجماعية وإرسال المساعدات الإنسانية فورًا إلى الشعب الفلسطيني في غزة الذي يعاني من الجوع والعطش هو خطوة ضرورية لإنهاء كارثة هزت الأسس القانونية والمعيارية والأخلاقية للحضارة الإنسانية.

وأشار أيضاً إلى الطلب الرسمي الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك المملكة العربية السعودية بصفتها دولة المقر وتركيا بصفتها رئيس مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع طارئ على الفور لهذه المنظمة، ودعا إلى تحرك جماعي من الدول الإسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم.

