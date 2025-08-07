تعيين احمديان وشمخاني ممثلين لقائد الثورة في مجلس الدفاع

وقال قائد الثورة في قرار التعيين أنه نظرا الى المصادقة على مجلس الدفاع وتشكيله، فانه يتم تعيين الدكتور علي اكبر احمديان والسيد علي شمخاني كممثلين لسماحته في هذا المجلس.

وسال سماحته الباري عز وجل بالتوفيق لهما وباقي اعضاء المجلس.

يذكر ان علي اكبر احمديان كان أمينا للمجلس الاعلى للامن القومي، اذ عيّن رئيس الجمهورية اخيرا علي لاريجاني كامين للمجلس واحمديان كممثل خاص له ورئيس مقر تقدم المشاريع الوطنية والاستراتيجية للبلاد.

