لاريجاني، ممثلا لقائد الثورة في المجلس الاعلى للامن القومي

وجاء في قرار التعيين: نظرا الى تعيين الدكتور احمديان في موقع تنفيذ المسؤوليات الحكومية المهمة، فاني أعيّن الدكتور علي لاريجاني ممثلا للقائد في المجلس الأعلى للامن القومي وذلك استنادا الى المادة 176 من الدستور.

واعرب قائد الثورة في قراره عن شكره للحضور والجهود الناجحة للسيد احمديان في هذه المسؤولية خلال السنوات الأخيرة. سائلا الباري عز وجل بالتوفيق للجميع.