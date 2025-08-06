مجلس الشورى الاسلامي جاهز للتعاون مع المجلس الاعلى للامن القومي

وقال قاليباف في رسالة التهنئة: اقدم التهاني لحضرتك لتعيينك امينا للمجلس الاعلى للامن القومي من قبل رئيس الجمهورية.

واكد قاليباف ان لاريجاني يتمتع بالوعي والخبرة والتجرية في القطاعات العديدة والمنوعة ولديه ماض وخبرة على مستوى عال في الجمهورية الاسلامية مؤكدا ان تواجده في هذا الموقع المهم وفي الدورة الجديدة، يبشر بالنهوض بالامن القومي للبلاد واجراء مؤثر لجهة تحقيق السياسات العامة للدولة في المجالات المنوعة للامن القومي وتخطي التحديات والتهديدات في هذه المجالات.

واكد استعداد مجلس الشورى الاسلامي للتعاون مع المجلس الاعلى للامن القومي في ظل التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية سائلا الباري تعالى بالتوفيق للاريجاني في اسداء الخدمة للشعب والجمهورية الاسلامية الايرانية.