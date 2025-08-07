عراقجي وعبد العاطي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وسط أزمة غزة المتفاقمة
في اتصال هاتفي هام، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي العلاقات الثنائية، وأوضاع الأزمة الإنسانية الحادة في غزة نتيجة الحصار والاعتداءات المستمرة.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الأربعاء، استعرض الجانبان في هذه المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية، وناقشا تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب الحصار الغذائي والدوائي المفروض على هذا القطاع، واستمرار الإبادة الجماعية، وضرورة تقديم المساعدة الفورية للشعب الفلسطيني الاعزل في غزة ، ووقف جرائم الكيان الصهيوني.
كما تطرقت المحادثة إلى القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني واميركا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.