عراقجي وعبد العاطي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وسط أزمة غزة المتفاقمة

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الأربعاء، استعرض الجانبان في هذه المكالمة الهاتفية العلاقات الثنائية، وناقشا تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بسبب الحصار الغذائي والدوائي المفروض على هذا القطاع، واستمرار الإبادة الجماعية، وضرورة تقديم المساعدة الفورية للشعب الفلسطيني الاعزل في غزة ، ووقف جرائم الكيان الصهيوني.

كما تطرقت المحادثة إلى القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني واميركا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

endNewsMessage1