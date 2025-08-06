بزشكيان يدعو إلى تحرك إسلامي دبلوماسي موحد لوقف جرائم الاحتلال في غزة

أفادت وكالة "إيلنا" أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شدد، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ماليزيا، على أن الكوارث والمآسي الجارية في قطاع غزة جراء جرائم الكيان الصهيوني، مرفوضة من قبل كل إنسان حر، وتستدعي تحركًا فاعلًا من قبل الدول الإسلامية.

وقال بزشكيان: "نأمل أن تتمكن الدول الإسلامية من وقف استمرار هذه الجرائم من خلال دبلوماسية فاعلة وضغوط سياسية منسقة، وأن تواجهها بموقف موحد ومسؤول."

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ولا تزال تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، داعيًا الدول الإسلامية الأخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر قوة وفاعلية دعمًا لغزة والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الجهد الجماعي هو الطريق الأمثل لمواجهة الجرائم الصهيونية المتواصلة.

من جانبه، أدان رئيس وزراء ماليزيا في هذه المكالمة الهاتفية بشدة جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة، موضحًا أن الحكومة الماليزية أصدرت بيانًا حازمًا في هذا الشأن، وتبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل وقف الإبادة الجماعية. كما أعرب عن أمله في أن تتمكن ماليزيا، عبر التعاون مع باقي الدول الإسلامية، من الإسهام في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

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