Iranian Labour News Agency
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وزير الخارجية يهنئ لاريجاني بتعيينه امينا للمجلس الاعلى للامن القومي

وزير الخارجية يهنئ لاريجاني بتعيينه امينا للمجلس الاعلى للامن القومي
معرف الأخبار : 1670667
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هنأ عباس عراقجي وزير الخارجية، علي لاريجاني بتعيينه امينا للمجلس الاعلى للامن القومي.

وقدم عراقجي في رسالة التهاني لـ لاريجاني بمناسبة تعيينه امينا جديدا للمجلس الاعلى للامن القومي متمنيا له التوفيق والنجاح في مسؤوليته الجديدة.

وقال عراقجي في رسالة التهنئة انه وزملاؤه في وزارة الخارجية جاهزون للتعاون الوثيق مع لاريجاني للقيام بواجبه الجسيم لا سيما في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية في اطار حماية المصالح والامن القوميين لايران وتعزيز الاقتصدار والتقدم الشامل للبلاد.

 

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