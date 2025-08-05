لاريجاني امينا للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني
معرف الأخبار : 1670559
اصدر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية "علي لاريجاني"، أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
ويحلّ لاريجاني، بناء على هذا التعيين، مكان سلفه "علي اكبر احمديان" في منصب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني.
كما تجدر الاشارة الى، ان الامين الجديد للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني، كان قد تولى رئاسة السلطة التشريعية (مجلس الشورى الاسلامي) في جمهورية ايران الاسلامية، لثلاث دورات متتالية.