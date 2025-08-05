لاريجاني امينا للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني

ويحلّ لاريجاني، بناء على هذا التعيين، مكان سلفه "علي اكبر احمديان" في منصب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني.

كما تجدر الاشارة الى، ان الامين الجديد للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني، كان قد تولى رئاسة السلطة التشريعية (مجلس الشورى الاسلامي) في جمهورية ايران الاسلامية، لثلاث دورات متتالية.

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