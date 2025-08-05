رئیس السلطة القضائیة: أجهزة استخبارات حلفاء إیران ساعدت الـCIA والموساد

صرّح رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حجّة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجه‌ئي، أن العدو يسعى بشكل محموم إلى تضخيم مدى نفوذه داخل البلاد، بما يتجاوز الواقع الفعلي، بهدف التأثير على الرأي العام.

وأكد إيجه‌ئي أن العدو يحاول الإيحاء بأن حجم الأضرار الأمنية التي تعرضت لها البلاد يفوق ما هو عليه في الواقع، مشددًا على أن القوات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية في إيران لا تدّعي انعدام أي اختراق، لكنها واجهت ولا تزال تواجه أكبر التحديات.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت بثبات في وجه جميع أجهزة الاستخبارات المتعاونة مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وجهاز الموساد الصهيوني، بما في ذلك أجهزة الدول المعادية وحتى تلك التي تُعتبر محايدة تجاه إيران.

وأضاف أن ما يمتلكه العدو من معدات وتقنيات متطورة يُعدّ واسع النطاق ومتقدماً، ورغم ذلك، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانية استطاعت التصدي للمؤامرات واحتواء محاولات الاختراق.

endNewsMessage1